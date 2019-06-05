Подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова уволили из полиции

Подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова сотрудников полиции Переяслав-Хмельницкого на Киевщине Ивана Приходько и Владимира Петровца уволили со службы в правоохранительных органах.

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало заметил в комментарии "Украинской правде", что это самое тяжелое дисциплинарное наказание, которое смогли применить к подозреваемым.

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Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое тяжелое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом,

– сказал Тракало.

Правоохранитель напомнил, что один из подозреваемых не прошел переаттестацию и восстановился на работе в реформированной Национальной полиции через суд.

"Если бы суд тогда не восстановил его на работе, возможно, этой трагедии и не произошло бы", – добавил он.

Сейчас подозреваемые правоохранители будут ждать вердикт суда в резонансном уголовном производстве. Пока суд оставил их под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

"Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", – подытожил Тракало.

Кого еще требуют отправить в отставку украинцы?

Кроме того, за убийство 5-летнего мальчика возмущенные украинцы требуют отставки министра МВД Арсена Авакова, ведь в преступлении подозревают полицейских. 4 июня в ряде городов Украины возмущенные люди устроили протесты, на которых, кроме отставки Авакова, требовали наказания виновных в убийстве ребенка и переаттестации полиции.

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На сайте президента Украины уже даже зарегистрировали петицию за отставку Авакова, которая собрала более 20 тысяч голосов. Чтобы ее рассмотрел глава государства, она должна набрать минимум 25 тысяч голосов.

Сам Аваков, заявил что не уйдет в отставку и не считает, что с должности должен уйти глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке данный парламент, или следующий, или кто-нибудь,

– сказал Аваков.

В то же время, за убийство 5-летнего Кирилла рапорт об отставке подал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Князев отметил, что заявление Ценова удовлетворят.

Кроме того, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей. Сейчас решают вопрос о том, оставлять ли их в рядах правоохранителей.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?

31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы и оба не признают вины. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик умер. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны Кирилла Тлявовина.

Смотрите видео об убийстве Кирилла Тлявова: