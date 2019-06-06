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      Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком: появилась резонансная деталь

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      Убийство 5-летнего мальчика: следователи не требовали принудительной экспертизы на алкоголь, потому что был выходной
      Убийство 5-летнего мальчика: следователи не требовали принудительной экспертизы на алкоголь, потому что был выходной / Соцсети

      В деле об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова следователи не захотели обращаться в суд о принудительном проведении экспертиз на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в преступлении. Они думали, что суд не работает, поскольку в тот день был выходной.

      Как рассказал руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, следователи так и не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских.

      Читайте также: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: как расследуют резонансное дело

      По его словам, правоохранители аргументировали свой шаг тем, это был выходной (события происходили в субботу, 1 июня), поэтому они решили, что суд не работает.

      Ранее подозреваемые по этому делу Иван Приходько и Владимир Петровец отказались проходить тест на алкоголь и следы пороха. Кроме того, они заявили, что не признают своей вины. По словам их защитников, "не была осуществлена соответствующая процессуальная процедура, предусмотренная законодательством".

      Нужно постановление прокурора, должен быть составлен протокол и должно быть добровольное согласие обследуемого лица. Документов у прокурора и следователя не было. Пытались ему предложить без моего присутствия, но он не мог со мной проконсультироваться и решить самостоятельно, проходить ли это исследование,
      – прокомментировал ситуацию защитник Петровца Андрей Казацкий.

      Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?
      31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Сами же подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка было полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытянуть пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик скончался. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны Кирилла.

      Подозреваемым уже избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: все, что следует знать

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком
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