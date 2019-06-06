Почему Аваков отказывается уходить в отставку: ответ Найема

Об Арсене Авакове, реформе в Нацполиции и убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком – в программе "Что это было" рассказал депутат Мустафа Найем.

Об отставке Арсена Авакова

– Я считаю, что то, что произошло с патрульной полицией – это образец того, что мы можем по-другому. Мы можем воспитать других людей, которые будут по-другому выполнять свою работу даже в такой плохой структуре.

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Если уже честно говорить о личных вещах, то я думаю, что господин Аваков уже устал морально от этой должности.

– Я не Аваков, но я думаю, что он не уходит в отставку из-за политических историй, конфликта с Петром Порошенко, амбиций и незавершенных вещей, которые он считает, что надо завершить в своей карьере. Также выборы – это очень важная история. Я не думаю, что кто-то из нас сейчас готов был бы, чтобы главой Нацполиции стал представитель, к примеру, из партии Петра Порошенко. Я не думаю, что у Зеленского есть сейчас кандидатура на эту должность, но сейчас этот статус-кво устраивает все парламентские фракции.

Думаю, что после выборов есть большие шансы, что министр будет изменен. Потому что здесь будет вступать в силу политическая целесообразность.

– Если Владимир Зеленский и его партия не наберут 40%, как сейчас говорят, а 30%, то это огромная история. Если они оставят министра внутренних дел на этом посту имея 30% парламента – это будет означать некоторую лояльность конкретно к господину Авакову.

Ошибки Авакова во время работы – инфографика

О реформе в Нацполиции

– Ни в одной стране мира нет такого, чтобы реформа была завершена. Везде у полиции есть проблемы. В нашей стране в 2015 году началась системная реформа по переаттестации, очистке кадров и набора новых людей, но она не была доведена до конца.

Эта полиция делится на два блока: уголовный и общественной безопасности. Уголовный – это следователь и оперативный. Там работают те люди, которые собирают информацию, расследуют преступления. Блок общественной безопасности – это патрульная полиция.

– Что касается следственно-оперативного блока, то он нереформированный. Они якобы проходили переаттестацию. И на этом реформа остановилась. По факту, реформа не доведена до конца. Как по мне, было проведено 20% реформы. Главное, что не произошло – подготовка кадров. Не ввели то, чтобы все полицейские проходили одно и то же звено патрульной полиции.

Что изменилось за пять лет реформы в Национальной полиции – читайте в материале 24 канала

Об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком

– В Переяславе-Хмельницком старую милицию провели через аттестацию. Те, кто остался и прошел ее, были переведены в патрульній, следственно-оперативній и другие блоки полиции.

– Оба полицейских, подозреваемых в убийстве, были уволены. Первый не прошел аттестацию, поэтому комиссия решила, что он не соответствует своей должности и должен быть уволен. Тогда он обратился в суд и был восстановлен на должности. Суд решил, что аттестация не имеет значения.

Второй полицейский также был уволен и обращался в суд, чтобы его восстановили в должности. Ему даже компенсировали 85 тысяч гривен.

– В день, когда мальчик Кирилл умер, то судью Окружного административного суда города Киева, который рассматривал дело полицейского, Высшая квалификационная комиссия судей Украины признали добропорядочным судьей. Хотя по нему обращался "Общественный совет добропорядочности" и требовал его увольнения. Это судья Костенко, который когда-то наехал автомобилем на девушку, полностью избежал наказания и восстановился в должности.

Смотрите видео об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком: