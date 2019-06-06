Чому Аваков відмовляється йти у відставку: відповідь Найєма

Про Арсена Авакова, реформу у Нацполіції та вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому – у програмі "Що це було" розповів депутат Мустафа Найєм.

Про відставку Арсена Авакова

– Я вважаю, що те, що сталося з патрульною поліцією – це зразок, що ми можемо по-іншому. Ми можемо виховати інших людей, які будуть по-іншому виконувати свою роботу навіть у такій поганій структурі.

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Якщо вже чесно говорити про особисті речі, то я думаю, що пан Аваков вже стомився морально від цієї посади.

– Я не Аваков, але я думаю, що він не йде у відставку через політичні історії, конфлікт з Петром Порошенком, амбіції та незавершені речі, які він вважає, що треба завершити у своїй кар'єрі. Також вибори – це дуже важлива історія. Я не думаю, що хтось з нас зараз готовий був би, щоб головою Нацполіції став представник, до прикладу, з партії Петра Порошенка. Я не думаю, що Зеленський має зараз кандидатуру на цю посаду, але зараз цей статус-кво влаштовує всі парламентські фракції.

Думаю, що після виборів є великі шанси, що міністр буде змінений. Тому що тут буде набирати чинності політична доцільність.

– Якщо Володимир Зеленський і його партія наберуть не 40%, як зараз кажуть, а 30%, то це величезна історія. Якщо вони залишають міністра внутрішніх справ на цій посаді маючи 30% парламенту – це буде означати деяку лояльність конкретно до пана Авакова.



Помилки Авакова під час роботи – інфографіка

Про реформу у Нацполіції

– В жодній країні світу нема такого, щоб реформа була завершена. Всюди у поліції є проблеми. У нашій країні у 2015 році почалася системна реформа по переатестації, очищенні кадрів, і набору нових людей, але вона не була доведена до кінця.

Ця поліція ділиться на два блоки: кримінальний та громадської безпеки. Кримінальний – це слідчий та оперативний. Там працюють ті люди, які збирають інформацію, розслідують злочини. Блок громадської безпеки – це патрульна поліція.

– Що стосується слідчо-оперативного блоку, то він нереформований. Вони нібито проходили переатестацію. І на цьому реформа зупинилася. По факту, реформа не доведена до кінця. Як на мене, було проведено 20% реформи. Головне, що не сталося – підготовка кадрів. Не запровадили те, щоб всі поліцейські проходили одну й ту саму ланку патрульної поліції.

Що змінилось за п'ять років реформи у Національній поліції – читайте у матеріалі 24 каналу

Про вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому

– В Переяслав-Хмельницькому стару міліцію провели через атестацію. Ті, хто залишився та пройшов її, були переведені до патрульного, слідчо-оперативного та інших блоків поліції.

– Обидва поліцейські, які підозрювані у вбивстві, були звільнені. Перший не пройшов атестацію, тому комісія вирішила, що він не відповідає своїй посаді та має бути звільнений. Тоді він звернувся до суду і був відновлений на посаді. Суд вирішив, що атестація не має значення.

Другий поліцейський також був звільнений та звертався до суду, щоб його поновили на посаді. Йому навіть компенсували 85 тисяч гривень.

– В день, коли хлопчик Кирило помер, то суддю Окружного адміністративного суду міста Києва, який розглядав справу поліцейського, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнали доброчесним суддею. Хоча по ньому зверталася "Громадська рада доброчесності" та вимагала його звільнення. Це суддя Костенко, який колись наїхав автомобілем на дівчину, уникнув повністю покарання та відновився на посаді.

Дивіться відео про вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому: