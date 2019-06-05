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      Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила не пройшов атестацію, але суд його поновив...

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      Підозрюваний поліцейський у вбивстві 5-ти річного Кирилка Петровець Володимир
      Підозрюваний поліцейський у вбивстві 5-ти річного Кирилка Петровець Володимир / УНІАН

      Мало хто знає, що один з підозрюваних поліцейських у вбивстві 5-ти річного Кирилка не пройшов атестацію і був звільнений.

      Але у січні 2018 року суддя відомого Окружного адміністративного суду м. Києва Дмитро Костенко поновив Петровця Володимира на посаді. Цей "поліцейський" навіть мінімальні бали на тестах не набрав (44 при мінімальних 50). Суддя ж вирішив, що відсутність навіть базових знань не є перешкодою для служби у поліції і повернув йому повноваження та зброю. Ще й 82 тис компенсації.

      Рішення Окружного адмінсуду щодо поновлення на посаді Петровця Володимира
      Рішення Окружного адмінсуду щодо поновлення на посаді Петровця Володимира

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Найбільший цинізм ситуації, що якраз у день смерті Кирилка Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішувала чи звільняти цього суддю, який є типовим представником системи та кругової поруки.

      Суддя Дмитро Костенко
      Суддя Дмитро Костенко

      Громадська рада доброчесності вимагала його звільнення. Але ВККС відкинула негативний висновок громадськості та визнала Дмитра Костенка ДОБРОЧЕСНИМ. Тепер суддя отримає підвищену зарплату та право на довічне суддівство.

      право на довічне суддівство
      Суддя Дмитро Костенко має право на довічне суддівство

      До речі, у 2017 році суддя збив на автомобілі дівчинку, але повністю уник покарання. Покарали ... батька дівчинки. Ось так.

      Чи ми готові і далі платити таку ціну за псевдореформи? Чи хтось нарешті понесе відповідальність за залишення таких "правопохоронців" та "кривосуддів" на посадах?

      Автор: Роман Маселко
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Судді
      Джерело: Facebook
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