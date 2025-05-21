Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Україна – під атакою "Шахедів": де зараз фіксують російські безпілотники

Вибухи у Києві 21 травня вночі: що сталося

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 03:22, менш як за 10 хвилин сирени залунали й у самому Києві.

О 03:41 керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у соціальних мережах, що у столиці працюють сили Протиповітряної оборони по ворожих БпЛА.

Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!

– закликав він.

Зауважимо, о 03:32 Повітряні сили попереджали, що в напрямку Києва рухаються ударні дрони.

Станом на 4 ранку повітряна тривога у столиці триває.

Київська обласна військова адміністрація проінформувала людей про наявність "Шахедів" у повітряному просторі регіону та про роботу про них ППО. Це сталося через 10 хвилин після 4 ранку.

Приблизно у цей самий час серія вибухів пролунала у Сумах, там частково зникло світло.

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