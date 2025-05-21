Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология ночи Украина – под атакой "Шахедов": где сейчас фиксируют российские беспилотники
Взрывы в Киеве 21 мая ночью: что произошло
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:22, менее чем за 10 минут сирены зазвучали и в самом Киеве.
В 03:41 руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в социальных сетях, что в столице работают силы Противовоздушной обороны по вражеским БПЛА.
Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!
– призвал он.
Заметим, в 03:32 Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева движутся ударные дроны.
По состоянию на 4 утра воздушная тревога в столице продолжается.
Киевский областная военная администрация проинформировала людей о наличии "Шахедов" в воздушном пространстве региона и о работе о них ПВО. Это произошло через 10 минут после 4 утра.
Примерно в это же время серия взрывов прогремела в Сумах, там частично пропал свет.
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