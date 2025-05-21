Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Взрывы в Сумах ночью 21 мая: что известно
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 00:24.
Воздушные силы в течение ночи неоднократно писали об ударных БПЛА врага, которые залетали с территории России.
В 03:33 местные СМИ начали писать, что в Сумах люди услышали взрывы. Более того, в части города исчез свет.
Опять взрывы прозвучали в 03:57, угроза ударов врага продолжалась.
По состоянию на момент публикации подробной информации о ситуации в городе не было.
Тем временем почти одновременно стало известно о взрывах в Киеве. Власти там сообщили о работе ПВО.
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