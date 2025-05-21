Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи в Сумах уночі 21 травня: що відомо

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили в 00:24.

Повітряні сили упродовж ночі неодноразово писали про ударні БпЛА ворога, які залітали з території Росії.

О 03:33 місцеві ЗМІ почали писати, що в Сумах люди почули вибухи. Ба більше, у частині міста зникло світло.

Знову вибухи пролунали о 03:57, загроза ударів ворога тривала.

Станом на момент публікації докладної інформації про ситуацію у місті не було.

Тим часом майже одночасно стало відомо про вибухи у Києві. Влада там повідомила про роботу ППО.

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