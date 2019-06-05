Смерть 5-летнего мальчика: почему ГБР считает, что это было умышленное убийство

Во время отчета о ходе расследования директор Государственного бюро расследований Роман Труба объяснил, почему правоохранители расследуют смерть 5-летнего Кирилла Тлявова, как умышленное убийство.

Роман Труба утверждает, что задержанные полицейские – это лица, которые в силу выполнения своих полномочий, знакомы с поведением, с последствиями применения оружия и это важный момент. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

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Следующее. Изучение места происшествия, изучение всей обстановки, а также из показаний свидетелей были сделаны выводы о том, что подозреваемые понимали направление и возможную траекторию. А также знали, что в этом месте находятся дети, поэтому квалификация по согласованию с процессуальными руководителями была определена как 115,

– сообщил директор ГБР Роман Труба.

Кроме того Труба рассказал, что сначала в СМИ публиковали информацию, что по предварительному осмотру правоохранителей ребенок мог получить повреждения в результате падения, поэтому также проверят не собирались ли полицейские скрыть преступление.

"В настоящее время есть общественный запрос, есть много вопросов и правовые основания для того, чтобы дать ответ во время проведения следственных действий, не было ли сделано это умышленно, не собирались ли работники полиции умышленно скрыть преступление", – добавил Труба.

Что произошло в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали шансы на жизнь из-за критического состояния – у ребенка был полностью раздроблен череп, а извлечь пулю врачи так и не смогли. Вечером 3 июня Кирилл умер.





Погибший Кирилл Тлявов



Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровке и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.