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      Смерть 5-річного хлопчика: чому ДБР вважає, що це було умисне вбивство

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      Суд на поліцейськими, яких підозрюю у вбивстві хлопчика
      Суд на поліцейськими, яких підозрюю у вбивстві хлопчика / bbc.com

      Під час звіту про хід розслідування директор Державного бюро розслідувань Роман Труба пояснив, чому правоохоронці розслідують смерть 5-річного Кирила Тлявова, як умисне вбивство.

      Роман Труба стверджує, що затримані поліцейські – це особи, які в силу виконання своїх повноважень, обізнані з поводженням, з наслідками застосування зброї і це найважливіший момент. Про це повідомило видання "Українська правда".

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      Наступне. Вивчення місця події, вивчення всієї обстановки, а також з показань свідків було зроблено висновки про те, що підозрювані розуміли напрямок і можливу траєкторію. А також знали, що в цьому місці знаходяться діти, тому кваліфікація за погодженням з процесуальними керівниками була визначена як 115",
      – повідомив директор ДБР Роман Труба.

      Крім того Труба розповів, що спочатку в ЗМІ публікували інформацію, що за попереднім оглядом правоохоронців дитина могла отримати пошкодження внаслідок падіння, тому також перевірять чи не мали наміру поліцейські приховати злочин.

      "На даний час є суспільний запит, є багато питань і правові підстави для того, щоб дати відповідь під час проведення слідчих дій, чи не було зроблено це умисно, чи працівники поліції умисно не мали наміру приховати злочин", – додав Труба.

      Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали шанси на життя через критичний стан – у дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня Кирило помер.

      Загиблий Кирило Тлявов
      Загиблий Кирило Тлявов

      Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви Державне бюро розслідувань Роман Труба Розслідування Поліція Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому
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