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      Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому: з'явилась резонансна деталь

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      Вбивство 5-річного хлопчика: слідчі не вимагали примусової експертизи на алкоголь, бо був вихідний
      Вбивство 5-річного хлопчика: слідчі не вимагали примусової експертизи на алкоголь, бо був вихідний / Соцмережі

      У справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова слідчі не захотіли звертатися до суду щодо примусового проведення експертиз на алкоголь та наявність слідів пороху на тілах поліцейських, яких підозрюють у злочині. Вони думали, що суд не працює, оскільки того дня був вихідний.

      Як розповів керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук, слідчі так і не звернулися до суду із клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь та наявність слідів пороху на тілах поліцейських.

      Читайте також: Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: як розслідують резонансну справу

      За його словами, правоохоронці аргументували свій крок тим, це був вихідний (події відбувалися у суботу, 1 червня), відтак вони вирішили, що суд не працює.

      Раніше підозрювані за цією справою Іван Приходько та Володимир Петровець відмовились проходити тест на алкоголь і сліди пороху. Крім того, вони заявили, що не визнають своєї вини. За словами їхніх захисників, "не було здійсної відповідної процеальної процедури, передбаченої законодавством".

      Потрібна постанова прокурора, повинно бути складено протокол та повинні бути добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора та слідчого не було. Намагались йому запропонувати без моєї присутності, але він не міг зі мною проконсультуватися та вирішити самостійно, чи проходити це дослідження,
      – прокоментував ситуацію захисник Петровця Андрій Козацький.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова? 31 травня у Переяславі-Хмельницькому на Київщині 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся  та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.

      Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

      Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: усе, що варто знати 

       

      Поліцейські застрелили 5-річного хлопчика: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому
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