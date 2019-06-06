Звідки взялася інформація, що Кирило Тлявов впав і вдарився головою: пояснення Князєва

Як діяла поліція у день загибелі 5-річного Кирила Тлявова та чому спершу поліція вважала, що дитина впала і вдарилася головою об бруківку – про це розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв.

У ефірі програми "Право на владу" 6 червня Сергій Князєв розповів, як і що робили працівники поліції у день вчинення злочину проти 5-річного Кирила Тлявова.

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Порядок дій поліцейських у день загибелі Кирила Тлявова

► О 16:55 31 травня на телефон поліції надійшло повідомлення чергового лікаря лікарні у Переяславі-Хмельницькому, що до них поступив на лікування з дуже важкими травмами 5-річний хлопчик.

► Слідчо-оперативна група негайно зреагувала на повідомлення і прибула до лікарні. Там у першу чергу опитали батьків. Батьки розповіли, що зі слів інших дітей, яки гралися поруч з Кирилом, хлопчик впав і вдарився головою об бруківку.

► Лікарі інших обставин події не встановили на той момент, а дитину поліцейські не бачили – адже з нею працювали лікарі.

► Далі поліція поїхала на місце події, вивчила ймовірне місце падіння дитини, виявила сліди крові. Оглянувши місце, правоохоронці вилучили зріз грунту з кров'ю і опитали людей.

► Лише приблизно о 23:30 з лікарні Переяслава-Хмельницького поліцію інформував хірург, який прибув з обласної лікарні, що на рентгені хлопчика виявив інородне тіло і вхідний кульовий отвір у передній частині голови.

► Слідчий негайно вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань постанову про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а керівник відділку поліції підняв по тривозі увесь особовий склад.

► Офіцери кримінальної поліції отримали завдання все ще раз дослідити – від місця падіння дитини до місця виявлення залишків пляшок (їх віднайшли поліцейські під час огляду території навколо падіння дитини).

► Біля ганку будинку неподалік знайдених залишків пляшок знайшли гільзи від стрілецької зброї. Офіцери припустили, що саме тут – місце вчинення злочину. Виявили, що будинок належить жінці – колишній дружині колишнього працівника поліції.

► Далі тривали пошукові заходи щодо встановлення всіх учасників подій. І об 4:04 ночі 1 червня усіх 4 учасників події було затримано доставлено у відділок поліції. Між 23:30 та 4:00 годинами поліцейські провели три невідкладних обшуки, щоб негайно вилучити всі речові докази.

Картина стає зрозумілішою, якщо ви кажете, що версія про падіння дитини на камінь іде не від поліції, а від батьків. Бо було дуже багато закидів до поліції саме з цього приводу,

– підсумувала ведуча програми Наталія Мосейчук після виступу Сергія Князєва.

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови.



Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських: старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько.



Їх затримали та арештували. Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав.



Лікарі витягнути кулю так і не змогли й 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон.



Підозрюваним обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави.



За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію – читайте у матеріалі 24 каналу.