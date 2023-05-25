Одному з обвинувачених за неумисне вбивство призначили 4 роки позбавлення волі з можливих 7. Однак термін його перебування під вартою судом враховано як позбавлення волі.

До теми Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд оголосив вирок фігурантам справи

Обвинувачення оскаржуватиме вирок

Іншому зловмиснику суд призначив 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Ще двох фігурантів справи виправдали – їм загрожувало до 6 років за ґратами.

Як заявив Офіс Генерального прокурора, сторона обвинувачення оскаржуватиме вирок у даному провадженні.

До речі, у мережі оприлюднили відео, на якому бабуся Кирила щойно дізналася, який вирок дали вбивцям її онука.

Бабуся хлопчика дізналася про вирок: дивіться відео

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова