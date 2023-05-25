Одному з обвинувачених за неумисне вбивство призначили 4 роки позбавлення волі з можливих 7. Однак термін його перебування під вартою судом враховано як позбавлення волі.
До теми Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд оголосив вирок фігурантам справи
Обвинувачення оскаржуватиме вирок
Іншому зловмиснику суд призначив 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Ще двох фігурантів справи виправдали – їм загрожувало до 6 років за ґратами.
Як заявив Офіс Генерального прокурора, сторона обвинувачення оскаржуватиме вирок у даному провадженні.
До речі, у мережі оприлюднили відео, на якому бабуся Кирила щойно дізналася, який вирок дали вбивцям її онука.
Бабуся хлопчика дізналася про вирок: дивіться відео
Що відомо про вбивство Кирила Тлявова
- 31 травня 2019 року 5-річний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького потрапив у лікарню з вогнепальним пораненням у голову.
- За кілька днів хлопчик помер.
- 5 листопада 2019 року були оголошені підозри чотирьом особам: двом поліцейським, цивільній особі та неповнолітньому.
- З’ясувалося, що у день трагедії обвинувачені вирішили розважитися та постріляти по мішенях на подвір’ї. Одна з куль влучила у хлопчика.
- За статтею про умисне вбивство правоохоронцям загрожувало від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
- До речі, Сергій Князєв розповів, як і що робили працівники поліції у день вчинення злочину проти 5-річного Кирила Тлявова.