Так, засудили экс-полицейского Ивана Приходько и правоохранителя Владимира Петровца. Еще двое фигурантов дела суд оправдал.

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Какой приговор объявил суд

Ивану Приходько назначили 4 года лишения свободы за непреднамеренное убийство Кирилла Тлявова. Суд также принял решение учесть его срок пребывания под стражей и учесть за лишение свободы.

Также с Приходько стянут более 135 тысяч гривен. К тому же он должен выплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям мальчика – 800 тысяч гривен, бабушке – 200 тысяч гривен.

Правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года при сохранении патронов.

Еще двух фигурантов дела – Дмитрия Кривошея и Владимира Петровца – суд оправдал.

Убийство Кирилла Тлявова: все, что известно