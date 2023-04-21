Суд смягчил меру пресечения полицейскому, обвиненному в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

В пятилетнего Кирилла Тлявова выстрелили 31 мая 2019 года, когда мальчик играл на улице. Пуля попала ребенку в голову, его спасти не смогли. 3 июня мальчик скончался.

Трагедия произошла под Киевом – в Переяславе. В то время недалеко от ребенка по мишеням из винтовки стреляли местные полицейские – Иван Приходько и Владимир Петровец. С ними также был тогда несовершеннолетний сын Петровца Станислав, а также друг Дмитрий Кривошей.

Важно Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд уволил из-под стражи обвиняемого Приходько

С тех пор уже все подозреваемые вышли на свободу.

Что известно об изменении меры пресечения Приходько

Моему клиенту изменили меру пресечения – на ночной арест, чтобы мог устроиться на работу,

– написал адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

Стоит отметить, что Иван Приходько обвиняется в непреднамеренном убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе 31 мая 2019 года.

До этого он находился под круглосуточным домашним арестом. На суде прокуроры просили продлить его, однако защита просила изменить его, чтобы обвиняемый мог устроиться на работу.

Следует добавить, что трем другим обвиняемым меры пресечения продлили на два месяца:

Дмитрий Кривошей и бывший полицейский Владимир Петровец дальше – под залогом;

сын Петровца, который во время трагедии был несовершеннолетним, – под обязательством матери.

Кратко об убийстве Кирилла Тлявова

31 мая 2019 года после ранения Кирилла дети, которые с ним играли, побежали к взрослым. Его мать вместе с дядей Николаем увезли ребенка в травматологию Переяславской больницы на авто. Мальчик был без сознания.

Правоохранители начали расследовать дело только поздно вечером 31 мая. Оружие не обнаружили.

Бабушка Кирилла Александра Тлявова рассказала "Бабелю", что врачи якобы не смогли узнать в ране на лбу отверстие от пули, поэтому полиции сказали, что мальчик ушибся.

По словам бабушки, нейрохирург из Александровской больницы сказал на следующий день, что прошел войну в Афганистане, однако до сих пор не видел таких повреждений в мозгу. По его словам, пуля зашла через лоб, ударилась об заднюю стенку черепа и еще несколько раз прошлась по мозгу, повредив его. Вытащить пулю было невозможно.

Александра Тлявова рассказала, что детский хирург после трепанации черепа сказал, что в Кирилла выстрелили. Вытащить пулю врач не смог.

5-летний Кирилл Тлявов был похоронен 5 июня 2019 года на кладбище возле дома. Семья уже четвертый год ждет приговора суда.

Адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз в разное время защищал убийцу журналиста Георгия Гонгадзе, беглого премьера Павла Лазаренко, российского диверсанта Виктора Агеева.