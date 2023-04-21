Суд пом'якшив запобіжний захід поліцейському, звинуваченому у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

У п'ятирічного Кирила Тлявова вистрілили 31 травня 2019 року, коли хлопчик бавився на вулиці. Куля влучила дитині в голову, його врятувати не змогли. 3 червня хлопчик помер.

Трагедія трапилась під Києвом – у Переяславі. У той час недалеко від дитини по мішенях з гвинтівки стріляли місцеві поліцейські – Іван Приходько та Володимир Петровець. З ними також був на той час неповнолітній син Петровця Станіслав, а також друг Дмитро Кривошей.

Важливо Убивство 5-річного Кирила Тлявова: суд звільнив з-під варти обвинуваченого Приходька

З того часу вже всі підозрювані вийшли на волю.

Що відомо про зміну запобіжного заходу Приходьку

Моєму клієнту змінили запобіжний захід – на нічний арешт, щоб міг влаштуватися на роботу,

– написав адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз.

Варто зазначити, що Івана Приходька звинувачують в ненавмисному вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі 31 травня 2019 року.

До цього він був під цілодобовим домашнім арештом. На суді прокурори просили продовжити його, проте захист просив змінити його, щоб обвинувачений міг влаштуватись на роботу.

Варто додати, що трьом іншим обвинуваченим запобіжні заходи продовжили на два місяці:

Дмитро Кривошей та колишній поліцейський Володимир Петровець далі – під заставою;

син Петровця, який на час трагедії був неповнолітнім, – під зобов'язанням матері.

Коротко про вбивство Кирила Тлявова

31 травня 2019 року після поранення Кирила діти, які з ним бавились, побігли до дорослих. Його мати разом з дядьком Миколою повезли дитину в травматологію Переяславської лікарні на авто. Хлопчик був без свідомості.

Правоохоронці почали розслідувати справу тільки пізно ввечері 31 травня. Зброю не знайшли.

Бабуся Кирила Олександра Тлявова розповіла "Бабелю", що лікарі нібито не змогли впізнати в рані на лобі отвір від кулі, тому поліції сказали, що хлопчик забився.

За словами бабусі, нейрохірург з Олександрівської лікарні сказав наступного дня, що пройшов війну в Афганістані, проте досі не бачив таких пошкоджень у мозку. За його словами, куля зайшла через лоб, вдарилася об задню стінку черепа та ще декілька разів пройшлася по мозку, пошкодивши його. Витягнути кулю було неможливо.

Олександра Тлявова розповіла, що дитячий хірург після трепанації черепа сказав, що в Кирила вистрелили. Витягнути кулю лікар не зміг.

5-річного Кирила Тлявова поховали 5 червня 2019 року на кладовищі біля дому. Родина вже четвертий рік чекає вироку суду.

Адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз у різний час захищав вбивцю журналіста Георгія Гонгадзе, прем'єра-втікача Павла Лазаренка, російського диверсанта Віктора Агєєва.