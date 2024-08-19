Расчленил и спрятал в чемодане: дело об убийстве балетмейстера в Харькове передали в суд

В Харькове правоохранители завершили досудебное расследование резонансного убийства. Речь идет об исчезновении 37-летней балетмейстера Марии Холодной.

Оказалось, что на фоне ревности женщину убил ее же муж. Осознав, что он сделал, преступник расчленил тело, спрятал его в чемодан и хотел сжечь. Сейчас мужчина под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Смотрите также Подозреваемый в убийствах экс-командир львовского "Беркута" вышел из СИЗО под миллионный залог

Убийство балетмейстера в Харькове

Так, в феврале 2024 года в милицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь – главный балетмейстер театра, исчезла. И внезапно перестала отвечать на звонки матери, а сообщения в мессенджере были странными и не похожими на нее.

Следователи установили, что перед исчезновением балетмейстер и ее муж собирались расстаться, поэтому решили пожить отдельно. За два дня до обращения матери, муж приехал к жене. чтобы забрать вещи.

Осмотрев видео с камер наблюдения правоохранители выяснили, что пропавшая женщина никуда не выходила из квартиры. Через несколько дней муж балетмейстера признался в преступлении.

На почве ревности, он подозревал жену в измене, поэтому периодически отслеживал ее посещения в мессенджере. Это стало одной из причин убить собственную жену. Во время ссоры он нанес ей ножевое ранение в коридоре, расчленил тело и сложил остатки в чемодан и пакет. В дальнейшем все убрал и вымыл квартиру. После этого поехал к посадке и закопал пакет с остатками тела. В дальнейшем в заброшенном погребе в дачном кооперативе пытался сжечь тело женщины,

– отмечают прокуроры.

После убийства мужчина имитировал, что жена до сих пор жива. Он возил телефон по городу и отвечал на сообщения.