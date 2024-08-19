Об этом сообщила вдова диссидента, Героя Украины Степана Хмары Роксолана, которая была на заседании Печерского суда в Киеве 16 августа.

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Пацеляк вышел из СИЗО под залог

Роксолана Хмара отметила, что судья Константинова приняла решение взять бывшего командира "Беркута", который орудовал на Майдане 18 февраля 2014 года, под стражу, однако, с альтернативой в виде залога.

Вдова Степана Хмары также отметила, что накануне ГБР предъявило Пацеляку новое обвинение, в котором фигурируют 12 убийств и 8 огневых ранений.

Прокуроры Супрун и Иванов (лучшие из лучших, которым жал руку мой муж Степан Хмара), доказали, что в этих убийствах принимал непосредственное участие командир львовского "Беркута" Пацеляк,

– подчеркнула Роксолана Хмара.

Экс-командир львовского "Беркута" вышел под залог / Фото Роксоланы Хмары

Добавила, что экс-командир имеет действующий российский паспорт, за что его лишили гражданства Украины.

С 2014 года Пацеляк, которого даже не ограничили в передвижениях, хотя уже шли по нему суды, десятки раз ездил в Россию и даже имеет дружеские отношения с офицерами из Улан-Удэ (вспомним Ирпень и Бучу, ведь именно буряты здесь свирепствовали сильнее всего). Адекватно объяснить причины своих поездок во враждебное государство не может. А также, недавно обнаружено, что ему начисляется пенсия в России. Зачем?! И за какие заслуги, вопрос, видимо, риторические,

– подчеркнула Роксолана Хмара.

Также женщина отметила, что залог в один миллион внес "какой-то Красулин из оккупированного Донецка".

Информацию об освобождении Пацеляка из СИЗО ZAXID.NET подтвердила пресс-секретарь Киевской прокуратуры. Надежда Максимец отметила, что прокуроры будут обжаловать это в апелляции.