Степан Хмара умер в возрасте 86 лет. Чем запомнился выдающийся диссидент и какой вклад он сделал в борьбу за украинскую независимость, рассказывает 24 Канал.

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Что известно об украинском диссиденте

Хмара был украинским политиком, правозащитником, врачом, диссидентом в период перестройки, политзаключенным советских концлагерей, народным депутатом Украины I, II и IV созывов.

Степан Илькович Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Сокальского района Львовской области. Его детство пришлось на послевоенные годы, голод 1946–1947 годов и борьбу УПА. Он учился на стоматологическом факультете Львовского медицинского института. Даже в свои студенческие годы Степан Хмара прилагал много усилий, чтобы отыскать запрещенную литературу для самиздата.

Арест на 7 лет и более 300 дней в карцере

В 60 – 70-х годах Степан Хмара издавал "Украинский вестник". Впервые его арестовали в 1975 году, однако доказательств тогда собрать не удалось и Хмару отпустили.

Уже в 1980 году он был арестован КГБ за политическую и правозащитную деятельность, за "украинскую националистическую деятельность". Тогда Степана Хмару приговорили к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки. Свое наказание он отбывал на Урале.

Возвращение в Украину и перестройка

В 1987 году Степан Хмара вернулся в Украину. В 1988 году он стал одним из руководителей Украинского хельсинского союза - политической оппозиции коммунистическому режиму. В 1990-м Степана Хмару избрали народным депутатом украинского парламента.

В октябре 1990 года Хмара поддержал студенческую Революцию на граните. Тогда он пришел в лагерь протестующих и тоже выдержал 13-дневную голодовку. После этого Степана Хмару снова арестовали по обвинению в нападении на представителя милиции. Он просидел в заключении до апреля 1991 года.

Борьба за Украину в эпоху независимости

С восстановления независимости Украины Степан Хмара еще дважды избирался народным депутатом. Все это время он продолжал вести борьбу за осужденных украинцев и политических заключенных.

В 1992 году Хмара возглавил Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП). Однако в 2001 году УКРП самораспустилась и ее члены перешли в партию "Батькивщина". Сам Степан Хмара стал заместителем главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко и участвовал в парламентских выборах 31 марта 2002 года.

Степан Хмара в Верховной Раде / Фото Укринформ

В 2004 году Степан Хмара был активным участником Оранжевой революции: тогда поддерживал Виктора Ющенко, а уже в следующем году политик вышел из "Батькивщины".

30 октября 2015 года Степан Хмара объявил голодовку в поддержку политзаключенных.

Я голодал в своей жизни десятки раз, в 1991 году – более месяца, а в Пермских концлагерях советского режима – почти постоянно, все восемь лет. Все эти голодовки не были для меня проблемой, потому что я знал: это чужое государство, и коммунистический бесчеловечный режим заставляет меня идти на эти акции неповиновения, а морально я чувствовал себя прекрасно, на высоте. Завтра, 30 октября, я тоже буду голодать вместе с политзаключенными Лукьяновского СИЗО, и эта голодовка будет, пожалуй, самой тяжелой в моей жизни, тяжелой морально. Потому что никогда, даже в страшном сне, не мог я себе представить, что в моей Независимой Украине, в 21 веке, будут сотни политзаключенных, патриотов и героев войны!

– сказал тогда Степан Хмара.

Последние годы жизни

Степан Илькович резко критиковал всех президентов Украины - от Леонида Кравчука до Владимира Зеленского.

Весной и летом 2023 года он участвовал в судебных процессах над беркутовцами, которые расстреливали участников Революции Достоинства. В частности, Хмара был на заседании, где судили экс-командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка.

Степан Хмара / Фото: скриншот

На одном из судебных заседаний по делу беркутовцев почувствовал сильную боль в спине. Когда кто-то в судебном зале обратил внимание на его плохое самочувствие, он решительно ответил: "Не смейте говорить, что я - больной! Политик не бывает больным! Потому что тогда он уже не интересен. Я просто немножко не в форме".

Впрочем, в сентябре 2023 года 85-летнего Степана Хмару госпитализировали в венскую клинику

Украинская журналистка Татьяна Даниленко написала, что была рядом со Степаном Хмарой в последние дни его жизни.

В последние месяцы Хмара почти все время лежал в больнице. В понедельник вечером еще гулял, говорил об Авдеевке, ел, курил ... На следующее утро попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Там жена читала ему поэзию Лины Костенко и слова поддержки от украинцев. Хмара был несокрушимым. Ни КГБ, ни тюрьма, ни агрессивная онкология его не прогнули. До последнего вздоха переживал за Украину.

Вчера в реанимации передавала ему слова уважения от Андрея, наших бойцов в Авдеевке. У него уже не было сил ответить, но он сжимал меня за руку, что услышал,

– написала она.

Степан Хмара имел звание Героя Украины – его присудили политику в 2006 году указом президента Украины Виктора Ющенко.