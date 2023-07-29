Сжег собственного друга: на Черниговщине мужчина жестоко убил банкира

На подозреваемого вышли благодаря бдительной жительнице села Ничеговка, которая увидела на пепелище человеческие кости и череп и вызвала полицию. Правоохранители отработали сотни сообщений обо всех пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

Сотрудники полиции Черниговской области задержали 51-летнего киевлянина. Его подозревают в убийстве 49-летнего мужчины.

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Подробности убийства в Черниговской области

По версии следствия, убийство произошло в загородном доме киевлянина в ночь с 12 на 13 июля. Приятели вместе отдыхали и употребляли алкоголь. Однако между ними возник конфликт. В результате хозяин взял полено и забил им до смерти своего товарища.

После этого киевлянин решил скрыть следы преступления. Утром хозяин дома поехал в гипермаркет, где купил химические средства и горючие вещества. 14 июля подозреваемый на своем внедорожнике повез тело друга в Черниговскую область. Там он сжег труп возле кладбища в Козелецкой общине, а затем уехал домой.

Как удалось задержать подозреваемого

18 июля в 7:00 местная жительница сообщила полиции о следах пожарища с человеческими костями и черепом у кладбища. Копы приехали на место и обнаружили там, кроме человеческих останков, следы от колес и остатки обуви. Впоследствии они выяснили, что это обувь 45 размера.

Представители Департаментов уголовного розыска и уголовного анализа и оперативных служб Нацполиции, а также полицейские Черниговщины и Киева провели совместное расследование. Они установили, что жертва жила в столице. Этот мужчина последний раз выходил на связь 12 июля. А накануне исчезновения, о котором копам сообщила его сестра, он отдыхал с приятелем.

Впоследствии правоохранители установили подозреваемого. 28 июля они задержали этого мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Киевлянину грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Что известно о подозреваемом и его жертве

По данным полиции, подозреваемым является директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Его отец родом из небольшого села Ничеговка. Поэтому подозреваемый хорошо знал местность Козелецкой общины.

А убитый мужчина был бывшим управляющим в одном из банков Киева. В последние годы этот банкир не работал.

Фото с места событий / Фото Национальной полиции Украины



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