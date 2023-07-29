Спалив власного друга: на Чернігівщині чоловік жорстоко вбив банкіра

На підозрюваного вийшли завдяки пильній жительці села Нічогівка, яка побачила на згарищі людські кістки та череп й викликала поліцію. Правоохоронці відпрацювали сотні повідомлень про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській та Полтавській областях.

Співробітники поліції Чернігівської області затримали 51-річного киянина. Його підозрюють у вбивстві 49-річного чоловіка.

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Подробиці вбивства на Чернігівщині

За версією слідства, вбивство сталося в заміському будинку киянина у ніч з 12 на 13 липня. Приятелі разом відпочивали та вживали алкоголь. Однак між ними виник конфлікт. В результаті господар взяв поліно та забив ним до смерті свого товариша.

Після цього киянин вирішив приховати сліди злочину. На ранок господар поїхав до гіпермаркету, де купив хімічні засоби та горючі речовини. 14 липня підозрюваний на своєму позашляховику повіз тіло друга до Чернігівської області. Там він спалив труп біля кладовища у Козелецькій громаді, а потім поїхав додому.

Як вдалося затримати підозрюваного

18 липня о 7:00 місцева жителька повідомила поліції про сліди згарища з людськими кістками та черепом біля цвинтаря. Копи приїхали на місце та виявили там окрім людських решток сліди від коліс та залишки взуття. Згодом вони з'ясували, що воно 45 розміру.

Представники Департаментів карного розшуку і кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції, а також поліцейські Чернігівщини та міста Києва провели спільне розслідування. Вони встановили, що жертва жила у столиці. Цей чоловік в останній раз виходив на зв'язок 12 липня. А напередодні зникнення, про яке копам повідомила його сестра, він відпочивав з приятелем.

Згодом правоохоронці встановили підозрюваного. 28 липня вони затримали цього чоловіка та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Киянину загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Що відомо про підозрюваного та його жертву

За даними поліції, підозрюваним є директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Його батько родом із невеликого села Нічогівка. Тому підозрюваний добре знав місцевість Козелецької громади.

А вбитий чоловік за був колишнім управляючим в одному з банків Києва. Останні роки цей банкір не працював.

Кадри з місця подій / Фото Національної поліції України



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