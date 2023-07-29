Суд призначив зловмисникам по 14 і 13 років позбавлення волі. Вони намагалися оскаржити покарання.

Варто прочитати Залишився 2-річний син: подробиці жорстокого вбивства українки в Норвегії

Провідники вбили пасажирку

Двоє провідників потяга Київ – Ужгород Андрій Іваницький і Михайло Приходько 17 грудня 2011 року запросили пасажирку у своє купе. Дівчина їхала з Києва до Стрия.

Чоловіки копіювали з її телефону музику, пригощали кавою та сигаретами. Пасажирка розповіла, що на зупинці її зустрічатиме друг, що працює в правоохоронних органах.

Згодом провідники спробували схилити дівчину до сексу, однак вона відмовилась. Злякавшись, що вона розповість про цей випадок своєму товаришу, чоловіки вирішили її вбити.

Вони вивели пасажирку в тамбур, вдарили її металевою кочергою по голові та викинули з вагона. Дівчина померла на місці від важких травм.

Після вбивства провідники вкрали з купе всі її речі. Тіло загиблої виявив машиніст електрички на залізничному перегоні Золочів – Красне наприкінці грудня.

До теми У Харкові 20-річний хлопець вбив усю родину та вчинив смертельну ДТП: серед жертв – дитина

Зловмисники хотіли оскаржити вирок

Сихівський райсуд Львова 7 грудня 2016 року визнав чоловіків винними в умисному вбивстві. Їм призначили 14 і 13 років позбавлення волі.

За так званим "законом Савченко", термін відбування покарання в СІЗО зловмисникам зарахували як день за два. Родичі загиблої відсудили в ДТГО "Південно-Західна залізниця" 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Засуджені оскаржили цей вирок в апеляційному суді. Вони просили:

знову дослідити докази,

провести психофізіологічну експертизу та допит на детекторі брехні.

Однак Львівський апеляційний суд у червні 2023 року підтвердив вирок Сихівського райсуду.

Інші жорстокі вбивства в Україні: коротко