Тяжко поранену українку знайшли у місцевому готелі, де влада розміщує українських біженців. Жінку госпіталізували, однак через кілька годин вона померла.

Нагадаємо У Норвегії вбили українку: підозрюють її коханого з Азербайджану

Деталі моторошного вбивства

Головний підозрюваний у вбивстві – 30-річний вихідець з Азербайджану, партнер жінки. У них була спільна дитина – хлопчику зараз 2 роки. Пара приїхала у Берген на початку 2023 року, проте вони мешкали окремо. Чоловік отримав тимчасовий дозвіл на проживання у Норвегії на рік.

Протягом двох днів за чоловіком стежили, а 6 червня його взяли під варту. Підозрюваний дав свідчення поліції та, за словами адвоката, заперечує свою провину.

За даними місцевих журналістів, у загиблої були поранення, що свідчать про використання ножа або колючо-ріжучої зброї, однак правоохоронці не коментують цю інформацію.

Відомо, що жінку звали Катерина. Її рідні зараз збирають інформацію про те, чи погрожував їй партнер напередодні загибелі.

Сестра вбитої українки зараз займається питаннями транспортування тіла з Норвегії до України для поховання та оформлення опіки над маленьким племінником.

На Львівщині розкрили резонансне вбивство

У серпні 2014 року в Стрийському районі Львівської області зникла 17-річна дівчина. Відтоді її вважали безвісти зниклою. Проте правоохоронці не полишали розслідування. Як вдалося з'ясувати, дівчину задушив 38-річний мешканець Стрия. Аби приховати сліди злочину, чоловік закопав тіло в лісосмузі.

Нині 46-річному підозрюваному, який раніше мав судимість, вручили підозру за умисне вбивство. За погодженням із Львівською обласною прокуратурою обвинувальний акт також скеровано до суду. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.