У підсумку кримінальне провадження у цій справі закрили. А батька дівчат судили за неналежне виконання батьківських обов’язків.

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3-річна дівчинка молотком вбила свою молодшу сестру

Як стало відомо, подія сталася 20 листопада 2022 року. Батько не доглядав за своїми дітьми – 3-річною донькою та її молодшою сестрою, якій ще не виповнився рік.

Так, 3-річна дівчинка кілька разів вдарила молодшу молотком по голові і та померла.

Однак наприкінці травня цього року слідчі закрили кримінальне провадження. Але на батька дівчат склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. У суд він подав заяву про визнання своєї провини та розгляд справи без його присутності.

У підсумку суддя визнала винним чоловіка в адмінправопорушенні та призначила йому покарання у вигляді 850 гривень штрафу.

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