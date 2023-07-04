В итоге уголовное производство по этому делу было закрыто. А отца девочек судили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Читайте также В Черниговской области отец убил 1-летнюю дочь и замахнулся на сына
3-летняя девочка молотком убила свою младшую сестру
Как стало известно, событие произошло 20 ноября 2022 года. Отец не ухаживал за своими детьми – 3-летней дочерью и ее младшей сестрой, которой еще не исполнился год.
Так, 3-летняя девочка несколько раз ударила младшую молотком по голове и та умерла.
Однако в конце мая этого года следователи закрыли уголовное производство. Но на отца девочек составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В суд он подал заявление о признании своей вины и рассмотрении дела без его присутствия.
В итоге судья признала виновным мужчину в админправонарушении и назначила ему наказание в размере 850 гривен штрафа.
Жестокие убийства в Украине: последние новости
- Ранее на Черниговщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил младенца головой о крыльцо дома. От травм 1-летняя девочка умерла. После этого отец пытался убить 2-летнего сына, нанеся удары руками и ногами.
- Недавно в Киевской области произошел конфликт между женщиной и ее родственником. Поэтому злоумышленница облила мужчину бензином, подожгла и сбросила в болото.
- В Житомирской области наказали родителей, которые убили и сожгли тело 5-летней дочери. Они получили до 15 и 7 лет тюрьмы.
- В Одесской области 84-летний пенсионер застрелил своего внука. Он закопал тело во дворе и врал о месте нахождения мужчины.
- Кроме этого, в Виннице засудили мужчину, который жестоко убил свою мать, жену и детей 3 и 7 лет. В то же время он пытался скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения.