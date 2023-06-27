Правоохранители оперативно раскрыли убийство и задержали злоумышленницу. Теперь ей грозит серьезное лишение свободы.

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В Киевской области женщина жестоко убила своего родственника

Как рассказали в полиции, в Киевской области между 28-летней родственницей и потерпевшим возник конфликт на фоне денежного долга. Сначала женщина устроила физическую расправу над 26-летним парнем, потом облила его бензином, подожгла спичку и бросила на него.

После этого злоумышленница потушила пламя и перетащила тело в ближайший водоем. Чтобы скрыть преступление, погибшего положили в багажный отдел авто и вывезли в отдаленную лесополосу, где позже похоронили.

В результате правоохранители задержали убийцу. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание! Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.



Правоохранители обнаружили тело убитого / фото полиции



На месте работают правоохранители / фото полиции

Полиция задержала убийцу в Киевской области: смотрите видео

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