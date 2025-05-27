Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

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В Вашингтоне решат, предоставить ли Украине возможность бить ракетами по России

Президент США Дональд Трамп может отменить все ограничения времен Джо Байдена, в том числе использование Украины западного оружия против России. Два высокопоставленных западных чиновника сообщили, что такое решение будет принято на этой неделе.

Все ранее введенные ограничения – независимо от того, были ли они уже ослаблены или нет – сейчас пересматриваются, поскольку Трамп считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам – привлечь Россию к переговорам,

– отметил один из собеседников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее говорил, что Украину уже не ограничивают по поводу дальности стрельбы из оружия, поставляемого западными партнерами. Следовательно, украинские бойцы могут защищаться, атакуя военные позиции в России. Кремль считает это "опасным шагом".

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль планирует посетить Вашингтон в ближайшие дни. Поскольку Владимир Путин, вероятно, не стремится двигаться к миру, европейские партнеры уже готовят дальнейший пакет санкций и возможное ослабление ограничений по использованию Украиной дальнобойного оружия, что может изменить оперативную и стратегическую ситуацию на фронте. Такое решение прокомментировал военный аналитик Хорхе Ривер.

Ослабление ограничений может позволить Киеву атаковать военные объекты на территории России, в том числе авиабазы, ответственные за запуски беспилотников "Герань-2" и стратегических бомбардировщиков, наносивших длительные удары по украинским городам,

– отметил он.

Если партнеры все же позволят Украине проводить удары на дальнее расстояние, это, вероятно, усложнит оперативное планирование России и угрожает непрерывности поставки вражеским войскам.