Про це пише 24 Канал з посиланням на Kyiv Post.

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У Вашингтоні вирішать, чи надати Україні змогу бити ракетами по Росії

Президент США Дональд Трамп може скасувати всі обмеження часів Джо Байдена, зокрема на використання Україною західної зброї проти Росії. Два високопоставлених західних чиновники повідомили, що таке рішення ухвалять цього тижня.

Усі раніше запроваджені обмеження – незалежно від того, чи були вони вже послаблені, чи ні – наразі переглядаються, оскільки Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам – залучити Росію до переговорів,

– зазначив один зі співрозмовників.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше говорив, що Україну вже не обмежують щодо дальності стрільби зі зброї, яку постачають західні партнери. Відтак українські бійці можуть захищатися, атакуючи військові позиції в Росії. Кремль вважає це "небезпечним кроком".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує відвідати Вашингтон найближчими днями. Через те, що Владімір Путін, ймовірно, не прагне рухатися до миру, європейські партнери вже готують подальший пакет санкцій та можливе послаблення обмежень щодо використання Україною далекобійної зброї, що може змінити оперативну та стратегічну ситуацію на фронті. Таке рішення прокоментував військовий аналітик Хорхе Ріверо.

Послаблення обмежень може дозволити Києву атакувати військові об'єкти на території Росії, зокрема авіабази, відповідальні за запуски безпілотників "Герань-2" та стратегічних бомбардувальників, які завдавали тривалих ударів по українських містах,

– зазначив він.

Якщо партнери все ж дозволять Україні проводити удари на дальню відстань, це, ймовірно, ускладнить оперативне планування Росії та загрожуватиме безперервності постачання ворожим військам.