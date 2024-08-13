Суд наконец начался: в Германии 4 подростков подозревают в убийстве украинских баскетболистов

В Эссене начался суд над четырьмя подростками. Их обвиняют в убийстве двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко.

Судебный процесс по делу о трагической гибели двух молодых украинских баскетболистов 12 августа стартовал в суде немецкого города Эссен. Обвинение предъявлено 4 подросткам, среди которых двое граждан Германии и двое сирийцев.

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Требование справедливости

Алиса Скальйоне, адвокат семей погибших, настаивает на суровом наказании для обвиняемых и выяснении всех обстоятельств дела.

Родители хотят наивысшего наказания для подсудимых. Но родители также хотят, чтобы этот процесс изменил правовую систему. Что подобное будет невозможно в будущем, если молодые люди уже совершили тяжкие преступления и это всем известно. Мы должны закрыть этот пробел,

– заявила Скальйоне.

Судебное разбирательство запланировано на несколько месяцев, а приговор ожидается до конца ноября. По информации следствия, нападение произошло в феврале этого года, когда украинцы ехали автобусом в немецкий Дюссельдорф.

Немецкая прокуратура предполагает, что мотивом нападения была национальная ненависть. Обвиняемым подросткам 14, 15 и 16 лет.

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Подробности о ситуации