Суд нарешті розпочався: у Німеччині 4 підлітків підозрюють у вбивстві українських баскетболістів

В Ессені розпочався суд над чотирма підлітками. Їх обвинувачують у вбивстві двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Судовий процес у справі про трагічну загибель двох молодих українських баскетболістів 12 серпня стартував у суді німецького міста Ессен. Обвинувачення пред'явлено 4 підліткам, серед яких двоє громадян Німеччини та двоє сирійців.

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Вимога справедливості

Аліса Скальйоне, адвокатка родин загиблих, наполягає на суворому покаранні для обвинувачених та з'ясуванні всіх обставин справи.

Батьки хочуть найвищого покарання для підсудних. Але батьки також хочуть, щоб цей процес змінив правову систему. Що подібне буде унеможливлено в майбутньому, якщо молоді люди вже скоїли тяжкі злочини і це всім відомо. Ми повинні закрити цю прогалину,

– заявила Скальйоне.

Судовий розгляд заплановано на декілька місяців, а вирок очікується до кінця листопада. За інформацією слідства, напад стався в лютому цього року, коли українці їхали автобусом до німецького Дюссельдорфа.

Німецька прокуратура припускає, що мотивом нападу була національна ненависть. Обвинувачуваним підліткам 14, 15 та 16 років.

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