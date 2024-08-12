Інцидент стався у місті Росток. Відомо, що загиблому українцеві було 46 років.

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Допомога прийшла надто пізно

Українець помер у притулку для біженців. За даними прокуратури та поліції Німеччини, його знайшов у понеділок, 12 серпня, приблизно о 12:15.

Допомога прийшла до чоловіка надто пізно. Лікар швидкої допомоги, який прибув на місце загибелі українця лише констатував смерть.

Der Spiegel зауважило, що ситуація на місці злочину вказує на вбивство. Жодних інших деталей справи наразі не повідомляють.

Розслідування кримінальної поліції щодо підґрунтя злочину все ще знаходиться на початковій стадії, тому на цей час не можна надати жодної додаткової інформації,

– додали у виданні, посилаючись на поліцію.