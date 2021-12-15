Убийство в Берлине: киллер ФСБ получил пожизненный срок, а Россию назвали страной-террористом

Немецкий суд вынес пожизненный приговор российскому агенту ФСБ, который убил бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Кроме того, в решении Россия названа террористическим государством, поскольку убийство заказала местная власть.

Соответствующее решение принял Высший земельный суд Берлина. Убийцу идентифицировали как Вадима Красикова, который с фальшивыми документами на имя Вадим Соколов в 2019 году приехал в Германию и убил гражданина Грузии.

Интересно Путин немедленно хочет начать переговоры о "безопасности России" от НАТО

Россия виновна в убийстве

В решении суда говорится о том, что убийство Зелимхана Хангошвили заказали российские власти. Действия России назвали "государственным терроризмом". Также отметили и наличие у убийцы фальшивых документов.

Россия оснастила его (Вадима Красикова – 24 канал) фальшивым паспортом. У него абсолютно официальный документ,

– заявил судья.

Судья отметил и то, что в России утверждали, что Соколов и Красиков – разные люди, однако следствие доказало обратное. В обвинение против России добавили высказывание Владимира Путина о том, что убитый Хангошвили был "террористом".

Посол России в Германии Сергей Нечаев уже отреагировал на вердикт суда. По его словам, это якобы "недружественный шаг" и "политически мотивированное решение". Дипломат добавил, что судебное решение "не оставят без реакции".

Убийство Хангошвили: главное