Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, соответствующие предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.
Важно "Украину накачивают оружием" и "угроза НАТО": Путин поговорил с Макроном
Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что Россия готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу по обеспечению безопасности России".
Президент выразил надежду, что американцы и натовцы на это положительно отреагируют,
– отметил Ушаков.
Он добавил, что замглавы МИД России Сергей Рябков будет представителем от России на переговорах с США по гарантиям безопасности в Европе.
Что этому предшествовало
Президент Владимир Путин 1 декабря предложил начать предметное обсуждение возможности выработать конкретные юридические и долгосрочные договоренности, которые предотвратят продвижение НАТО на Восток и размещение вооружений у границ России.
В середине ноября Путин заявил, что России якобы не нужны конфликты на западных рубежах страны и призвали МИД добиваться серьезных и долгосрочных гарантий безопасности в этом направлении.
Ранее Путин потребовал от НАТО гарантий, что Украину не примут в НАТО. Этот вопрос он поднял во время переговоров с Джо Байденом. Однако тогда президент США заверил, что никто не может диктовать Альянсу свои правила.