Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, соответствующие предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

Важно "Украину накачивают оружием" и "угроза НАТО": Путин поговорил с Макроном

Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что Россия готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу по обеспечению безопасности России".

Президент выразил надежду, что американцы и натовцы на это положительно отреагируют,

– отметил Ушаков.

Он добавил, что замглавы МИД России Сергей Рябков будет представителем от России на переговорах с США по гарантиям безопасности в Европе.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Путин 1 декабря предложил начать предметное обсуждение возможности выработать конкретные юридические и долгосрочные договоренности, которые предотвратят продвижение НАТО на Восток и размещение вооружений у границ России.

В середине ноября Путин заявил, что России якобы не нужны конфликты на западных рубежах страны и призвали МИД добиваться серьезных и долгосрочных гарантий безопасности в этом направлении.

Обратите внимание! Это заявление главы Кремля поражает цинизмом, ведь сама Россия уже не первый год занимается дестабилизационной политикой. Так, с октября 2021 года она начала стягивать свои войска на границу Украины.

Ранее Путин потребовал от НАТО гарантий, что Украину не примут в НАТО. Этот вопрос он поднял во время переговоров с Джо Байденом. Однако тогда президент США заверил, что никто не может диктовать Альянсу свои правила.