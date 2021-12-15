Про це заявив помічник глави російської держави Юрій Ушаков. За його словами, відповідні пропозиції передали помічнику держсекретаря США Карен Донфрід.

Важливо "Україну накачують зброєю" і "загроза НАТО": Путін поговорив з Макроном

Як сказав помічник Путіна, російський президент підкреслив, що Росія готова "негайно розпочати переговори з цього вкрай важливого питання щодо забезпечення безпеки Росії".

Президент висловив сподівання, що американці та натовці позитивно на це відреагують,

– зазначив Ушаков.

Він додав, що заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков буде представником від Росії на переговорах із США щодо гарантій безпеки в Європі.

Що цьому передувало

Президент Володимир Путін 1 грудня запропонував розпочати предметне обговорення можливості виробити конкретні юридичні та довгострокові домовленості, які унеможливлять просування НАТО на Схід та розміщення озброєнь біля кордонів Росії.

У середині листопада Путін заявив, що Росії нібито не потрібні конфлікти на західних рубежах країни, і закликали МЗС домагатися серйозних та довгострокових гарантій безпеки на цьому напрямі.

Зверніть увагу! Ця заява очільника Кремля просто вражає цинізмом, адже сама Росія вже не перший рік займається дестабілізаційною політикою. Так, з жовтня 2021 року вона почала стягувати свої війська до кордону України.

Раніше Путін вимагав від НАТО гарантій, що Україну не візьмуть до НАТО. Це питання він порушив під час перемовин з Джо Байденом. Однак тоді президент США запевнив, що ніхто не може диктувати Альянсу власні правила.