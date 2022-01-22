Убийство блогерши Петито: жених признался в собственном дневнике

Тело популярной американской блогерши Габби Петито нашли в сентябре 2021 года. Федеральное бюро расследований США нашло дневник ее жениха Брайана Лондри – в нем он признался, что убил возлюбленную.

Впоследствии он и сам покончил с собой. Дневник нашли возле его тела.

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В дневнике Лондри отметил, что "берет ответственность за смерть своей невесты". Никаких других цитат из записей в ФБР не раскрыли. Несмотря на это, заверили, что благодаря доказательствам из дневника дело закрывают.

Расследование не выявило других людей, кроме Брайана Лондри, которые прямо причастны к трагической смерти Габби Петито,

– отметили в ФБР.

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В июле 2021 года 22-летняя Габби Пепито с 23-летним возлюбленным Брайаном Лэндри отправилась в путешествие. В последний раз их видели во время ужина в ресторане в штате Юта – именно там они сильно поссорились.

Девушка не выходила на связь с 25 августа. Тогда родственники блогерши заявили в полицию.

Тело Петито нашли в сентябре 2021 года – почти через месяц поисков. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что ее убили.

Кратко о Габби Петито

Это популярная американская блогерша. Она делилась с поклонниками путешествиями по всей стране, снимая видео.

Со своим женихом девушка познакомилась во время учебы в Нью-Йорке.

Обручилась девушка с любимым в 2020 году.