Вероятным подозреваемым в убийстве является жених Габби, которого сейчас разыскивает полиция. Однако пока не известно, вручат ли ему подозрение.

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Девушка исчезла еще в августе

Габби Пепито еще в июле 2021 года отправилась в путешествие вместе со своим 23-летним парнем Брайаном Лэндри. По данным ВВС, последний раз пара была вместе во время ужина в ресторане в штате Юта, где сильно поссорилась. С 25 августа девушка не выходила на связь, из-за чего родственники блогерши заявили в полицию. Правоохранители общались еще 12 августа с Габби, которая жаловалась на своего парня. После того девушку никто не видел.

Габби Пепито рассказывает правоохранителям о ссорах с парнем: смотрите видео

Исчезновение популярной блогерши вызвало резонанс в соцсетях. Только в тиктоке видео хэштегом #GabbyPetito просмотрели более 2 миллиардов раз.

Тело девушки нашли только спустя почти месяц в лесу Бэджер-Тетон.

Парень блогерши исчез

Экспертиза подтвердила, что найденное тело принадлежит Габби Пепито. Ее парень пока остается последним, кто мог видеть блогершу, поэтому на него падают подозрения. Еще более загадочным является то, что жених девушки также исчез. По возвращении домой 1 сентября без девушки он отказался общаться как с правоохранителями, так и с родителями Габби. Потом вообще убежал.

Скорее всего он скрывается от следствия. Версию о том, что парень тоже погиб, следователи не рассматривают, потому Лэндри снимал большие суммы с карточки девушки уже после ее смерти.

Результаты вскрытия

Результаты вскрытия показали, что Габби задушили. Поэтому версию о несчастном случае во время путешествия пришлось отбросить. Правоохранители направили свои усилия на поиски Брайана Лэндри, который пока может быть единственным подозреваемым в убийстве.

Сейчас полицейские получают сотни сообщений о том, что парня блогерши видели во Флориде и Алабаме. также провели обыск в доме родителей Лэндри.

Что известно о Габби Петито