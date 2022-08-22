Как взрывали дочь идеолога "русского мира" дугина: росСМИ сообщили детали следствия

Убийство дарьи дугиной – дочери идеолога "русского мира" александра дугина расследуют – сейчас в сети появились первые детали следствия.

Детали убийства дарьи дугиной

российские СМИ сообщают, что основная версия следствия – взрыв был совершен дистанционно и не скрывают – убийство было совершено профессионально.

Внимание Идеолог "русского мира" и ненавистник украинцев: что известно о дугине и подрыве авто его дочери

Мощность бомбы составила около 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Безоболочковое взрывное устройство было закреплено рядом с трубками бензина под сиденьем водителя. Предварительно бомба сработала по дистанционному подрыву с помощью телефонного звонка,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что исполнители убийства следили за передвижением машины. Однако неизвестно каким образом. Не исключают, что преступники смогли вывести камеры на стоянке из строя, планируя покушение. Так, росСМИ сообщают, что последние две недели камеры не работали.

Что касается мотивов убийства, то следствие отрабатывает разные версии, в частности, связанные с личными конфликтами дарьи дугиной и его отца. Но, конечно, россияне пытаются продвигать причастность к убийству украинских спецслужб по мотивам общественной деятельности.

Момент подрыва автомобиля Дугиной попал на видео

Камеры зафиксировали яркую вспышку в 21.35. Отмечают, что взрывное устройство на машину дугиной неизвестные установили во время фестиваля.

Сообщается, что эксперты изъяли более 10 регистраторов, установленных в машинах, сейчас идет анализ видео. российские силовики составляют список людей, находившихся на парковке за 14:00 до 21:00.

Обратите внимание! Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что к подрыву авто дугиной причастна именно "Национальная республиканская армия".

В "Национальной республиканской армии" заявили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать!

Убийство дарьи дугиной: что известно

20 августа ее автомобиль взорвался под Москвой, когда дарья возвращалась с фестиваля "Традиция", где была вместе с отцом. В авто также должен быть и сам александр дугин, но передумал.

21 августа росСМИ писали, что дугин тоже попал в больницу, что случилось с идеологом "русского мира" – неизвестно.

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