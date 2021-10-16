Убийство депутата в Великобритании полиция квалифицировала как теракт

Британского депутата Дэвида Еймесса зарезали прямо во время его встречи с избирателями. Трагедия произошла 15 октября в графстве Эссекс.

После первоначальных следственных действий правоохранители сообщили, что определяют дело как теракт. Также сейчас ищут связь напавшего с исламистами.

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Нападение на депутата Еймесса квалифицировали как теракт

Полиция Великобритании классифицировала как теракт убийство британского парламентария от консерваторов Дэвида Еймесса.

В силовых структурах сообщили, что изучают возможные связи подозреваемого в убийстве политика с радикальным исламизмом.

По убеждениям был активным евроскептиком и поддерживал Brexit.

Также известен тем, что выступал против расширения прав ЛГБТ.

И защищал обвиняемого в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.

Коротко о громком убийстве депутата в Великобритании

15 октября в Великобритании убили члена парламента от правящей Консервативной партии 69-летнего Дэвида Емесса.

Политика несколько раз ударили ножом в методистской церкви во время его встречи с избирателями.

25-летнего подозреваемого (как пишет The Guardian – сомалийца) задержали, найдено и орудие убийства.

Дэвид Еймесс был членом парламента почти 40 лет – с 1983.