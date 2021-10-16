Убивство депутата у Великій Британії поліція кваліфікувала як теракт

16 жовтня 2021 , 06:15
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Джерело:

BBC

Британського депутата Девіда Еймесса зарізали просто під час його зустрічі з виборцями. Трагедія сталася 15 жовтня у графстві Ессекс.

Після первинних слідчих дій правоохоронці повідомили, що визначають справу як теракт. Також наразі шукають зв'язок нападника з ісламізмом.

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Напад на депутата Еймесса кваліфікували як теракт

Поліція Великої Британії класифікувала як теракт вбивство британського парламентаря від консерваторів Девіда Еймесса.

У силових структурах повідомили, що вивчають можливі зв'язки підозрюваного у вбивстві політика з радикальним ісламізмом.

Довідка. Девід Еймесс був членом парламенту майже 40 років — з 1983.
  • За переконаннями був активним євроскептиком та підтримував Brexit.
  • Також відомий тим, що виступав проти розширення прав ЛГБТ.
  • Та захищав звинуваченого у сексуальних домаганнях Гарві Вайнштейна. 

Коротко про гучне вбивство депутата у Великій Британії

  • 15 жовтня у Великій Британії вбили члена парламенту з правлячої Консервативної партії 69-річного Девіда Еймесса.
  • Політика кілька разів ударили ножем в методистській церкві під час його зустрічі з виборцями.
  • 25-річного підозрюваного (як пише The Guardian – сомалійця) затримали, знаряддя вбивства вилучили. 
Автор: Олесь Друкач