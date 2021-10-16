Убивство депутата у Великій Британії поліція кваліфікувала як теракт

Британського депутата Девіда Еймесса зарізали просто під час його зустрічі з виборцями. Трагедія сталася 15 жовтня у графстві Ессекс.

Після первинних слідчих дій правоохоронці повідомили, що визначають справу як теракт. Також наразі шукають зв'язок нападника з ісламізмом.

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Напад на депутата Еймесса кваліфікували як теракт

Поліція Великої Британії класифікувала як теракт вбивство британського парламентаря від консерваторів Девіда Еймесса.

У силових структурах повідомили, що вивчають можливі зв'язки підозрюваного у вбивстві політика з радикальним ісламізмом.

За переконаннями був активним євроскептиком та підтримував Brexit.

Також відомий тим, що виступав проти розширення прав ЛГБТ.

Та захищав звинуваченого у сексуальних домаганнях Гарві Вайнштейна.

Коротко про гучне вбивство депутата у Великій Британії

15 жовтня у Великій Британії вбили члена парламенту з правлячої Консервативної партії 69-річного Девіда Еймесса.

Політика кілька разів ударили ножем в методистській церкві під час його зустрічі з виборцями.

25-річного підозрюваного (як пише The Guardian – сомалійця) затримали, знаряддя вбивства вилучили.

Девід Еймесс був членом парламенту майже 40 років — з 1983.