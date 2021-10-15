Член британського парламенту отримав ножове поранення від 25-річного чоловіка, який увійшов на збори його виборчого округу. Поліція затримала нападника й повідомила, що врятувати нардепа не вдалось.
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Політика намагалися врятувати в лікарні
Підозрюваний зайшов у приймальну депутата у методистську церкву в Лі-он-Сі, яка розташована недалеко від Лондона. Нападник наніс Емессу кілька ударів ножем.
Медики надали допомогу пораненому політику на місці. Проте нардеп загинув від отриманих травм в окружній хірургії.
До церкви прибули офіцери й оперативно заарештували 25-річного нападника за підозрою у вбивстві. Також на місці події виявили сам ніж.
Місце вбивства депутата: дивіться відео Sky News
На вбивство відреагували політики
Депутатка від консерваторів Трейсі Крауч заявила, що вона "розбита серцем". "Я могла б написати статті про те, як сер Девід був одним із найдобріших, найспівчутливіших, найулюбленіших колег у парламенті. Проте я не можу. Мені погано. Я втрачена", – написала вона у твітері.
Дружина прем'єр-міністра Великої Британії Керрі Джонсон заявила, що новина про вбивство Девіда Емесса "абсолютно руйнівна".
Він був надзвичайно добрим. Величезний любитель тварин і справжній джентльмен. Це абсолютно несправедливо,
– підкреслила Джонсон.
Церква, де напали на Девіда Емесса / Фото з твітеру Sir David Amess MP