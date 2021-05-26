Через 50 лет после убийства: в США подозреваемый умер в день, когда разрешили его арест

Американские прокуроры официально закрыли расследование убийства Дэнни Крото. Ведь подозреваемый умер в тот же день, когда полиция выдала ордер на его арест.

Трагедия произошла в городе Чикопи, что в штате Массачусетс, еще в 1972 году. Тело 13-летнего мальчика нашли в реке Коннектикут.

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С тех пор полиция вела расследование. Чтобы выяснить, что случилось с ребенком, местные следователи проанализировали ряд документов и материалов.

Наконец, через почти 50 лет они установили, что к убийству причастен католический священник Ричард Лавин, который был близко знаком с семьей Крото.

Впрочем, привлечь к ответственности его так и не смогли. Мужчина умер в тот же день, когда полиция выдала ордер на его арест – 21 мая.

Мы разочарованы тем, что его не привлекут к ответственности. Но также считаем, что существует высшая сила, поэтому он столкнется с ней,

– подчеркнул брат Даниэля.

Полицию сразу заинтересовал священник

После гибели подростка Лавин предоставил следствию необычные заявления, он путался в своих показаниях. Именно поэтому в первые дни после трагедии заинтересовал полицию.

Мужчина, в частности, уверял, что никогда не был с Даниэлем наедине и сказал неправду, когда его спросили о последней встрече с подростком.



Лавин умер в день, когда полиция разрешила его арестовать / Фото AP

17 апреля 1972 года в дом семьи Крото позвонили, ответил брат Даниэля. Мужской голос сказал: "Нам очень жаль, что случилось с Дэнни. Он увидел нечто, чего не должен был видеть. Это был несчастный случай". После этого положили трубку. Брат погибшего сказал следователям, что голос был ему знаком и что он мог принадлежать именно местному священнослужителю.

Загадочное письмо от "убийцы"

В марте 2004 года Лавин показал знакомому, сотруднику Спрингфилдской епархии, получившему по почте напечатанное письмо без подписи. Мужчина также заверил, что его автором якобы является убийца Даниэля. Впрочем, епархия изначально не уведомляла следователей о существовании такого письма.

Впоследствии следователи обыскали дом Лавина и он показал им упомянутое письмо. И добавил, что относится к нему очень подозрительно, поскольку там не было обратного адреса. Он рассказал, что просматривал сообщения, используя пинцет и поместил его в пластиковый пакет перед чтением. Мол, знал, что могут остаться отпечатки пальцев.

Новый допрос – накануне смерти Левина

В 2021 году экспертиза показала, что языковые закономерности в этом письме совпадают с письмами, написанными Лавином. Так что не исключено, что он сам его и написал.

Весной 2021 года правоохранители снова допросили Лавина, когда тот находился в больнице. Он не признавал своей вины и пытался еще больше запутать правоохранителей.

В то же время сделал несколько заявлений, которые свидетельствовали на то, что он напал на Даниэля у водоема и оставил его. А когда повернулся – парень плавал лицом вниз в реке.