Об инциденте, который произошел в городе Пенсакола, издание сообщает со ссылкой на местную полицию.

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Мужчина пытался похитить девочку

На видеозаписи с камер наблюдения видно, что ребенок в ожидании транспорта стоит на коленях на траве. В это время возле девочки останавливается белый внедорожник Dodge Journey. С машины выбегает мужчина, хватает девочку и тянет ее к машине.

По информации правоохранителей, в руках злоумышленника в этот момент был нож.

Ребенок смог отбиться от нападающего

Во время борьбы с нападающим девочке удалось вырваться, когда тот упал на землю. Она убежала, а мужчина вернулся к машине и уехал.

Мужчину уже задержали

Шериф округа Эскамбия Чип Симмонс отметил, что если бы девочка не боролась, все могло бы закончиться по-другому.

Если бы эта 11-летняя девочка не думала, что должна бороться, бороться и просто никогда не сдаваться, тогда все могло бы закончиться ужасно,

– заявил Симмонс.

Девочка также рассказала правоохранителям, что видела нападающего на автобусной остановке за 2 недели до инцидента, тогда он подошел и "заставил ее почувствовать себя неловко".

Следователям удалось узнать номерной знак авто и определить несколько мест, где мог находиться подозреваемый. Нападавшим оказался 30-летний Джаред Пол Станг. Мужчину задержали в день нападения и обвинили по статье о попытке нападения на 13 лет с применением оружия.

Суд арестовал мужчину с возможностью выйти под 1,5 миллиона долларов залога.

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