Про інцидент, який стався у місті Пенсакола, видання повідомляє з посиланням на місцеву поліцію.
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Чоловік намагався викрасти дівчинку
На відеозаписі з камер спостереження помітно, що дитина в очікуванні транспорту стоїть на колінах на траві. У цей час поблизу неї зупиняється білий позашляховик Dodge Journey. З автівки вибігає чоловік, схоплює дівчинку і тягне її до машини.
За інформацією правоохоронців, у руках зловмисника у цей момент був ніж.
Дитина змогла відбитися від нападника
Під час боротьби з нападником дівчинці вдалося вирватися, коли той впав на землю. Вона втекла, а чоловік повернувся до автівки та поїхав.
Чоловіка вже затримали
Шериф округу Ескамбія Чіп Сіммонс зазначив, що якби дівчинка не боролася, все могло б закінчитися по-іншому.
Якби ця 11-річна дівчинка не думала, що повинна битися, боротися і просто ніколи не здаватися, тоді все могло б закінчитися жахливо,
– заявив Сіммонс.
Дитина також розповіла правоохоронцям, що бачила нападника на автобусній зупинці за 2 тижні до інциденту, тоді він підійшов і "змусив її відчути себе ніяково".
Слідчим вдалося дізнатися номерний знак авто та визначити кілька місць, де міг перебувати підозрюваний. Нападником виявився 30-річний Джаред Пол Станг. Чоловіка затримали у день нападу та звинуватили за статтею про спробу нападу на до 13 років із застосуванням зброї.
Суд арештував чоловіка із можливістю вийти під 1,5 мільйона доларів застави.
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