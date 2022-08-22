россия за сутки "нашла" убийцу дугиной: что не так с версией об украинке

На трассе под Москвой 20 августа взорвалось авто дарьи дугиной, дочери идеолога "русского мира" александра дугина. В россии утверждают, что за сутки они "нашли" убийцу девушки.

россияне заявляют, что убийцей дугиной якобы оказалась украинка. На самом деле Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери идеолога "русского мира".

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Что не так с версией об украинке

фсб обвинила в подрыве автомобиля именно украинку Наталью Вовк. Такие обвинения – бездоказательны и являются частью информационной войны.

В частности благодаря этому кремль пытается увеличить градус ненависти рядовых россиян к украинцам. Особенно на фоне неудач в оккупированном Крыму.

Уже не впервые россия пытается переключить внимание от своих преступлений в Украине громкими инфоповодами.

Впрочем, не стоит забывать, что настоящий терроризм – обстрелы мирных жителей, убийства военнопленных, ядерный шантаж и нападение российских агентов на военный завод в Албании,

– заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В ведомстве добавили, что именно поэтому россию необходимо признать государством-спонсором терроризма.

Что известно об убийстве дочери дугина

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался Land Cruiser Prado, который принадлежит дочери вдохновителя путина дарье дугиной. Это произошло прямо посреди движения. Водитель и девушка погибли на месте происшествия.

Известно, что дарья возвращалась с фестиваля "Традиция". Ее отец должен был ехать в той же машине, но в последний момент сел в другую.

российские правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Они утверждают, что в автомобиле была заложена взрывчатка.

россия уже угрожает Эстонии из-за якобы "укрывательства" украинки

В россии заявили, что "исполнительница убийства" уже якобы находится в Эстонии. Там требуют у Таллина выдать женщину им, а в случае не выполнения просьбы угрожают "жесткими действиями".

Подрыв авто дочери дугина взяла на себя "Национальная республиканская армия"

На следующий день после подрыва авто дочери дугина в НРА опубликовали многозначительное заявление. Там заявили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций сообщниками узурпатора. Тех, кто не сложит своих полномочий, будут уничтожать.

"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной республиканской армии, ставим вне закона разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов россии!" – говорится в обращении.

Партизаны объявили президента владимира путина узурпатором власти и военным преступником, который пренебрег Конституцией, развязал войну и отправил российских солдат на верную и бессмысленную смерть.

Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики. Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право восстать против тиранов. путин будет нами свергнут и уничтожен!

– добавили в НРА.

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