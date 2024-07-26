Из какого оружия убили Фарион: в полиции заявили, что имеют "оперативную информацию"

Сейчас правоохранители не обнаружили оружие, из которого стреляли в Ирину Фарион. Однако на месте преступления нашли гильзу, и сейчас правоохранители имеют некоторую оперативную информацию об орудии убийства.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов. Кроме того, он отметил, что злоумышленник около 2 месяцев готовился к преступлению.

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Что известно об оружии, из которого стреляли в Фарион

Небытов рассказал, что нападение на Ирину Фарион готовилось не один день. Злоумышленник потратил не менее 2 месяцев на подготовку к преступлению. Так, нападавший приобрел одежду, отслеживал маршруты и пути отхода.

Кроме того, злоумышленник также спрятал оружие. Сейчас его поиски продолжаются. Кроме того, в МВД ранее сообщали, что подозреваемый 18-летний Вячеслав Зинченко оговорился, что якобы спрятал пистолет.

У нас есть определенная оперативная информация (об оружии – 24 Канал), которую мы будем реализовывать. Я надеюсь, что мы в ближайшее время его найдем,

– сообщили в полиции.

Ранее в сети сообщали, что на месте преступления нашли гильзу. Однако она была не от боевой пули, а спортивной. Игорь Клименко сообщал, что пули поступали в Украину в 2017 – 2018 годах в количестве 1 миллион штук. Вероятно, такую пулю могли приобрести на черном рынке.

Правоохранители также отмечали, что 14 мая подозреваемый искал в Интернете стартовый пистолет Stalker. Следователи не исключают вероятности, что злоумышленник мог его приобрести, переделать и использовать для убийства Ирины Фарион.

У следователей есть несколько версий убийства Ирины Фарион. Одна из них – причастность спецслужб страны-агрессора к организации преступления.