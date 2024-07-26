Напомним, что вечером 19 июля стало известно, что на языковеда Ирину Фарион совершили покушение, в результате которого она умерла. В четверг, 25 июля, сообщили о задержании подозреваемого.

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Нашли ли оружие, из которого стреляли в Фарион

Самого оружия, из которого стрелял подозреваемый в Ирину, пока не нашли.

Оружие на сегодня не найдено, думаю, что это вопрос нескольких дней,

– сказал Клименко.

Также глава МВД отметил, что подозреваемый "оговорился, что он его (пистолет – 24 Канал) спрятал".

Добавим, что на брифинге указывали, что в отношении причастности подозреваемого осуществляется комплекс мероприятий, и изучаются его связи на территории Украины, так и за рубежом. "Одна из версий – это причастность спецслужб страны-агрессора к организации преступления", – говорилось во время брифинга.