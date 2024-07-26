Нагадаємо, що ввечері 19 липня стало відомо, що на мовознавицю Ірину Фаріон скоїли замах, внаслідок якого вона померла. В четвер, 25 липня, повідомили про затримання підозрюваного.
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Чи знайшли зброю, з якої стріляли у Фаріон
Самої зброї, з якої стріляв підозрюваний у Ірину, наразі не знайшли.
Зброя на сьогодні не знайдена, думаю, що це питання декількох днів,
– сказав Клименко.
Ткож голова МВС зазначив, що підозрюваний "обмовився, що він його (пістолет – 24 Канал) заховав".