Нагадаємо, що ввечері 19 липня стало відомо, що на мовознавицю Ірину Фаріон скоїли замах, внаслідок якого вона померла. В четвер, 25 липня, повідомили про затримання підозрюваного.

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Чи знайшли зброю, з якої стріляли у Фаріон

Самої зброї, з якої стріляв підозрюваний у Ірину, наразі не знайшли.

Зброя на сьогодні не знайдена, думаю, що це питання декількох днів,

– сказав Клименко.

Ткож голова МВС зазначив, що підозрюваний "обмовився, що він його (пістолет – 24 Канал) заховав".

Додамо, що на брифінгу вказували, що стосовно причетності підозрюваного здійснюється комплекс заходів, і вивчаються його зв'язки на території України, так і за кордоном. "Одна із версій – це причетність спецслужб країни-агресорки до організації злочину", – йшлося під час брифінгу.