З якої зброї вбили Фаріон: у поліції заявили, що мають "оперативну інформацію"

Наразі правоохоронці не виявили зброю, з якої стріляли в Ірину Фаріон. Однак на місці злочину знайшли гільзу, й наразі правоохоронці мають деяку оперативну інформацію щодо знаряддя вбивства.

Про це заявив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов. Окрім того, він наголосив, що зловмисник близько 2 місяців готувався до злочину.

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Що відомо про зброю, з якої стріляли у Фаріон

Нєбитов розповів, що напад на Ірину Фаріон готувався не один день. Зловмисник витратив щонайменше 2 місяці на підготовку до злочину. Так, нападник придбав одяг, відслідковував маршрути та шляхи відходу.

Окрім того, зловмисник також заховав зброю. Наразі її пошуки тривають. Окрім того, в МВС раніше повідомляли, що підозрюваний 18-річний В'ячеслав Зінченко обмовився, що нібито заховав пістолет.

У нас є певна оперативна інформація (про зброю – 24 Канал), яку ми будемо реалізовувати. Я сподіваюсь, що ми найближчим часом її знайдемо,

– повідомили у поліції.

Раніше у мережі повідомляли, що на місці злочину знайшли гільзу. Однак вона була не від бойової кулі, а спортивної. Ігор Клименко повідомляв, що кулі поступали в Україну у 2017 – 2018 роках у кількості 1 мільйон штук. Ймовірно, таку кулю могли придбати на чорному ринку.

Правоохоронці також зауважували, що 14 травня підозрюваний шукав в Інтернеті стартовий пістолет Stalker. Слідчі не виключають ймовірності, що зловмисник міг його придбати, переробити й використати для вбивства Ірини Фаріон.

Слідчі мають кілька версій вбивства Ірини Фаріон. Одна з них – причетність спецслужб країни-агресорки до організації злочину.