Відомо, що аби натрапити на слід вбивці, правоохоронці допитали 900 свідків, опрацювали записи з понад 170 камер відеоспостереження. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів на спеціальному брифінгу, присвяченому справі про вбивство Ірини Фаріон.

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Як вбили мовознавицю

Було встановлено, що вбивця майже дві години очікував, поки Фаріон вийде з будинку. Коли ексдепутатка з'явилася на вулиці, нападник підійшов до неї майже впритул. Перед пострілом він перебував від жертви на відстані одного метра.

Мовознавицю вбили небойовим патроном. На місці злочину знайшли спортивну гільзу. Пістолет поки не виявили. Втім, підозрюваний промовився, що заховав його.

Нагадаємо, що Фаріон була вбита 19 липня біля будинку, в якому мешкала. Куля влучила їй у скроню. Жінку терміново доправили до лікарні, де зробили операцію. Втім, згодом вона померла.

За словами очевидців, нападником був молодий хлопець. Його неодноразово бачили біля будинку ексдепутатки. Він завжди був у закритому одязі.

26 липня суд у Львові відправив 18-річного Зінченка під варту. У коментарі ЗМІ хлопець заявив, що не вбивав Фаріон. На питання, як він до неї ставився, відповів, що не знає.